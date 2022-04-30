Сейчас я более, чем когда-либо, уверен: мы на правильном пути. Послание Никола Пашиняна по случаю Дня гражданина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с посланием по случаю Дня гражданина.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

«Уважаемые граждане Республики Армения, сердечно поздравляю всех нас с Днем гражданина.

Этот праздник был установлен, чтобы зафиксировать ключевую в становлении и развитии государства роль важнейшего института демократического государства - Гражданина.

Ненасильственная бархатная народная революция 2018 года является символом установления в Армении власти Гражданина, и эта ценность необратима и непоколебима.

Страница фальсификации выборов и лишения таким способом Гражданина конституционного права принимать решения осталась в прошлом, и Армения отныне воспринимается во всем мире как страна с выборной демократией.

Причиной тому является и то, что после 44-дневной войны 2020 года в первую очередь Гражданин не только не допустил ввержения своего государства в хаос, но и в самый сложный послевоенный период поднял демократический рейтинг нашей страны.

Дорогой народ, гордые Граждане Республики Армения,

Мы пережили и переживаем неописуемые, порой, прямо скажем, невыносимые трудности. Каждый день, каждый час, на каждом шагу пытаются посеять среди нас заразу сомнений и колебаний, пытаются поколебать нашу веру в наше прошлое и будущее, и что более важно - веру в нашу миссию.

Призываю, прошу всех вас, требую от всех вас: не сомневайтесь, не колеблитесь: не мы авторы бедствий, постигших нашу страну, нас постигла жестокая судьба, и наша священная миссия - провести нашу Родину через неизбежные бедствия, которые накапливались на наших глазах в течение многих лет, и привести ее к мирному, благополучному, счастливому будущему.

И на этом пути наши колени не преклонялись и не преклонятся. Сейчас я более, чем когда-либо, уверен: мы на правильном пути, мы доведем оказавшийся в бушующем океане наш корабль в тихую гавань.

И, следовательно,

Да здравствует Свобода,

Да здравствует Республика Армения,

Да здравствуем мы и наши дети, ибо будут жить в свободной и счастливой Армении.

Вечная слава нашим павшим воинам!»