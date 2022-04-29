Турция обвинила ФРГ во вмешательстве в ее внутренние дела 

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг обвинил в пятницу Германию во вмешательстве во внутренние дела страны после того, как в МИД ФРГ был вызван турецкий посол из-за вердикта в отношении правозащитника Османа Кавалы, приговоренного в Турции в понедельник к пожизненному заключению.

"Вызов нашего посла в Берлине в Министерство иностранных дел Германии по делу, находящемуся на рассмотрении в нашей стране, является явной попыткой вмешательства во внутренние дела Турции. Ни одна страна, включая Германию, не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела, - написал политик в Twitter. - Турция является полностью независимым государством. Турецкая судебная система, принимающая решения от имени турецкого народа, также полностью независима".

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, во вторник Боздаг осудил несколько стран, включая США и Германию, которые выступили с призывом немедленно освободить Кавалу. Он подчеркнул, что Турция является правовым государством и что никто "не стоит выше судебной власти".

Кавалу судили за попытку сменить конституционный строй и сместить правительство Турции. Власти страны считают правозащитника причастным к акциям протеста, которые имели место в 2013 году. Остальные семь подсудимых, проходивших по этому же делу, получили по 18 лет тюрьмы. При этом Кавала был оправдан по обвинению в шпионаже.

В октябре прошлого года послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции призвали Турцию к освобождению Кавалы, после чего президент республики Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить этих дипломатов персонами нон грата. Позднее дипмиссии указанных стран заявили о намерении уважать законы и решения турецкого руководства. После этого конфликт был исчерпан.

В феврале суд в Стамбуле принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.