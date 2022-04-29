Секретарь Совета безопасности Армении в Брюсселе встретится с помощником президента Азербайджана

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 2 мая в Брюсселе встретится с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.

«Мы обсудим ряд вопросов, связанных с армяно-азербайджанскими отношениями», - как сообщает Арменпресс, в эфире Азатутюн ТВ сказал Армен Григорян, посчитав возможным, что за этой встречей последует встреча Пашинян-Алиев.

«Если мы сможем получить ответы на все эти вопросы в Брюсселе, то мы можем обсудить также встречу на уровне лидеров стран в Брюсселе», - отметил секретарь Совбеза.

На вопрос журналиста, можно ли рассматривать встречу с Гаджиевым в контексте подготовки мирного соглашения, Григорян ответил: «Можно рассматривать ее в контексте нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, так как армяно-азербайджанские отношения, можно сказать, на данный момент имеют несколько направлений - Трехсторонняя рабочая группа по разблокировке; в настоящее время обсуждается формирование рабочих групп по делимитации и демаркации. Она практически на завершающей стадии, думаю, в ближайшее время будет объявлено о формировании рабочей группы. Есть и направление обсуждения мирной повестки на уровне министров иностранных дел. Также регулярно проходят встречи руководителей силовых структур, на которых обсуждаются некоторые вопросы отношений между Арменией и Азербайджаном. Также есть площадка моей встречи с Хикметом Хаджиевым, где мы обсуждаем ряд вопросов, связанных с армяно-азербайджанскими отношениями».