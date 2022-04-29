Главным бенефициаром урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Арцах и народ Арцаха: Пашинян
12:39, 29 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 29 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Главным бенефициаром урегулирования нагорно-карабахского конфликта является Арцах и народ Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном и членами правительства Арцаха в правительстве Республики Армения.
По его словам, власти Армении всегда считали необходимым информирование властей Арцаха о переговорах по нагорно-карабахскому конфликту, их содержании, ходе, вызовах, возможностях, этот принцип всегда сохранялся и будет оставаться таковым. .
"Бенефициаром номер один урегулирования Нагорного Карабаха является Арцах, народ Арцаха, и такое содержание, которое будет обсуждаться и реализовываться тайно, нелогично, такое невозможно представить", - сказал Пашинян.
Он высоко оценил недавнее заявление президента Арцаха Араика Арутюняна о том, что власти Арцаха также принимают мирную повестку дня. «Повестка дня мира — это не повестка дня поражения. Повестка мира — это повестка ужасов войны, преодоления вытекающих из нее трудностей, обеспечения безопасности, прав, будущего народа. В результате напряженной работы я вижу последовательность шагов, которые должны привести нас к той вехе, о которой мы говорим, которая является гарантией прав и безопасности народа Армении и Республики Арцах", - добавил премьер-министр. .
Он считает важным для гражданина Арцаха жить в Арцахе, считать себя арцахцем, карабахским армянином. «Огромная часть нашей совместной работы связана с социально-экономической сферой. Для нас принципиально, чтобы люди жили в Арцахе и чувствовали себя в Арцахе в безопасности. Я убежден, что мы движемся в правильном направлении. Я рад, что власти Арцаха разделяют эту повестку дня», — сказал Никол Пашинян.
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