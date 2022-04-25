В Лондоне состоялись мероприятия по случаю 107-й годовщины Геноцида армян

С 22 по 24 апреля в Лондоне был организован ряд мероприятий, посвященных 107-й годовщине Геноцида армян.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Великобритании в Facebook, 22 апреля в Армянской церкви Св. Егише в Лондоне прошел вечер, посвященный памяти жертв Геноцида армян, а 23 апреля состоялось шествие от Вестминстерского аббатства до церкви Св. Егише.

«24 апреля в церкви Св. Егише прошла панихида в память о жертвах Геноцида армян, после чего состоялось мероприятие у Мемориального дерева (Memorial Tree) в лондонском районе Илинг», - говорится в сообщении.

Посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян выступил на вышеупомянутых мероприятиях с посланиями, в которых отметил, что Армения и впредь будет активно содействовать усилиям международного сообщества, направленным на предотвращение геноцидов и преступлений против человечества.

«Международное признание и осуждение Геноцида армян важно в плане предотвращения возможных геноцидов в будущем. Армения уже много лет является борцом против геноцида на международной арене и автором ряда резолюций.

Признание и сохранение памяти о прошлых геноцидах имеют решающее значение для предотвращения такого преступления или повторения геноцида в любой части мира.

Безнаказанность Геноцида армян сегодня вдохновляет тех, кто планирует новые международные преступления.

Развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха война в сентябре 2020 года, сопровождавшаяся преступлениями этнической чистки, показала, что безнаказанность совершенных в прошлом преступлений может иметь необратимые последствия», - говорится в сообщении посольства.