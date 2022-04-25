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Сурен Папикян и посол Казахстана в Армении обсудили армяно-казахстанское сотрудничество в сфере обороны

Сурен Папикян и посол Казахстана в Армении обсудили армяно-казахстанское сотрудничество в сфере обороны
ЕРЕВАН, 25 апр, АРМЕНПРЕСС. 25 апреля Министр обороны РА Сурен Папикян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманба. Во встрече также принял участие военный атташе посольства Казахстана в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве обороны РА, Сурен Папикян проинформировал посла о ситуации в регионе и представил последние события в приграничных районах Армении.

Собеседники обсудили вопросы армяно-казахстанского сотрудничества в оборонной сфере, в частности, пути дальнейшего расширения сотрудничества, ход реализации мер, предусмотренных в рамках многосторонних стандартов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.
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