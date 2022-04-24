Байден должен перейти от признания Геноцида армян к конкретным действиям: ANCA

Армянский национальный комитет Америки (ANCA) распространил заявление в связи с ежегодным обращением президента США Джо Байдена по поводу Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в заявлении ANCA говорится, что спустя год после того, как президент США Джо Байден отклонил запрет Турции на честное упоминание США о Геноциде армян, американцы армянского происхождения ожидают конкретных действий США, чтобы обеспечить справедливость и предотвратить второй геноцид в результате продолжающихся угроз и нападений Турции и Азербайджана на Армению и Арцах.

«В заявлении президента Байдена в очередной раз оплакивались «полтора миллиона армян, которые были депортированы, убиты или прошли марш смерти». В заявлении говорится: «Говоря о Геноциде армян, мы вновь подтверждаем наше обещание быть бдительными в отношении разрушительных последствий ненависти во всех ее проявлениях. Мы обязаны говорить снова, чтобы остановить массовые убийства, которые оставляют неизгладимые шрамы в мире».

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян заявил: «За год, прошедший после того, как президент Байден впервые присоединился к Конгрессу в память о Геноциде армян, он одобрил продолжение военной помощи США Азербайджану — помощи, финансируемой налогоплательщиками США, которая материально укрепляет и морально ободряет ад богатой нефтью диктатуры. - стремящиеся завершить это преступление против армянской родины, не имеющего выхода к морю, заблокированного государства, пережившего геноцид».

«Заявление президента Байдена, к сожалению, отражает букву, но не истинный дух признания Геноцида. Никакого постоянного давления на Турцию с целью заставить ее считаться со своими нынешними обязанностями, никакого противостояния геноцидному насилию Азербайджана против Арцаха, никакого решительного вызова продолжающемуся отрицанию Анкарой этого преступления, никакой активной поддержки образовательных программ США. Он может и должен добиться большего», — заключил Амбарян.

В 2021 году, всего за день до признания Геноцида армян, президент Байден отменил 907-ю статью Акта о поддержке свободы, разрешив продолжение военной помощи США Азербайджану, авторитарному режиму, который вместе с Турцией начал разрушительную 44-дневную войну против Армении и Арцаха в 2020 году. Азербайджан продолжает свои нападения на Арцах и незаконно разместил войска на суверенной территории Армении. ANCA и коалиция американских религиозных, этнических и правозащитных организаций призвали президента Байдена прекратить вооружать Азербайджан.

Армянская группа Конгресса в поддержанном ANCA письме лидерам комитета по ассигнованиям Палаты представителей, которое должно быть отправлено в начале недели, призывает свести на нет военную помощь Азербайджану и увеличить помощь США Арцаху и Армении до 150 миллионов долларов для преодоления продолжающихся гуманитарных потерь вследствие нападения Турции и Азербайджана, в результате которых 100 000 коренных армян были вынуждены покинуть свои дома в Арцахе, что привело к продолжающейся гуманитарной катастрофе.

Ранее на этой неделе, опираясь на признание Геноцида армян президентом и Конгрессом США, конгрессмены Кэролин Мэлони и Гас Билиракис представили «Закон о преподавании темы Геноцида армян». Эта мера направлена на выделение 10 миллионов долларов в течение пяти лет для Библиотеки Конгресса, чтобы информировать американцев о систематических и преднамеренных массовых убийствах, спонсируемых государством Османской Турции, национальном лишении собственности, культурном стирании и изгнании миллионов армян, греков, ассирийцев, халдеев, сирийцев, маронитов и других христиан в период с 1915 по 1923 год. У двухпартийного законопроекта, поддерживаемого ANCA, уже более 50 соавторов.

27 апреля американские армяне присоединятся к лидерам Конгресса на ежегодной церемонии памяти жертв Геноцида армян на Капитолийском холме», - говорится в заявлении ANCA.