Международное сообщество проявляет солидарность в признании Геноцида: МИД РА
13:59, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Республика Армения решительно борется за справедливость, за восстановление прав жертв Геноцида армян, своим весомым вкладом, своим лидерством в предотвращении преступлений против человечности. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в распространенном по случаю 107-й годовщины Геноцида армян заявлении МИД РА.
«Каждый год 24 апреля армяне всего мира чтят память жертв первого геноцида ХХ века, святых мучеников Геноцида армян.
Армяне, проживавшие в Османской империи в 1915-1923 гг․, подверглись беспрецедентным массовым зверствам, таким как жестокие убийства, насилие и насильственные депортации, как это планировало младотурецкое правительство. Около 1,5 миллиона мужчин, женщин, стариков и детей были убиты только за то, что они были армянами, сотни тысяч были лишены своего хозяйственного, учебного и заботливого имущества.
Несмотря на все невзгоды и трудности, армянский народ выстоял, преодолел ужас геноцида. Благодаря национальному объединению, гуманитарной поддержке разных народов, обществ и отдельных лиц, сумел сформировать общины в разных странах мира, сохранить и укрепить свое национальное самосознание и, самое главное, восстановить свою независимую государственность.
Спустя столетие после Геноцида армян можно констатировать, что международное сообщество проявляет солидарность в своем осуждении международного признания и осуждении Геноцида, что находит отражение в государственном признании Геноцида армян примерно 30 странами, а также а также принятие деклараций и резолюций рядом международных организаций.
Также можно отметить, что международное признание Геноцида армян направлено на укрепление системы гарантий безопасности в нашем регионе, в том числе сдерживание стремления к новым этническим чисткам, а также недопущение повторения подобных преступлений против человечности в любой другой части мир.
Зверства, совершенные против армян младотурецким правительством, позже стали основой для создания Международной конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
Геноцид, продолжается и сегодня, унося жизни сотен тысяч невинных людей. Республика Армения решительно борется за справедливость, за восстановление прав потерпевших, своим весомым вкладом, своим лидерством в предотвращении преступлений против человечности.
"Сегодня мы преклоняемся перед памятью святых мучеников Геноцида армян, подтверждая нашу приверженность делу признания истины, восстановления справедливости, предотвращения новых геноцидов и преступлений против человечества", - говорится в сообщении МИД РА.
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