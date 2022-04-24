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Замминистра обороны коснулся реформ, начатых в Вооруженных Силах Армении

Замминистра обороны коснулся реформ, начатых в Вооруженных Силах Армении
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. По словам заместителя министра обороны РА Армана Саргсяна, начатые в армии реформы направлены на то, чтобы иметь сильную армию. «За 1,5 года, если сравнивать, проделана большая работа по решению социальных вопросов и вопросов безопасности военнослужащих», - сказал замминистра обороны на брифинге с журналистами в Цицернакаберде. 

Как сообщает «Арменпресс», он отметил, что после последней войны границы менялись, постоянно застраивались, реконструировались и модернизировались новые ландшафты.

Арман Саргсян сообщил, что 24 апреля армянский народ обращается к международному сообществу с призывом восстановить справедливость.

«Мы всегда должны помнить, что нужно ждать того дня, когда весь мир поймет, что такое геноцид, и это больше не повторится», — добавил он.
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