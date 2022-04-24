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Премьер-министр посетил Музей-институт Геноцида армян

Премьер-министр посетил Музей-институт Геноцида армян

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян вместе с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном и высшим руководством страны после того, как почтил память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд, посетил Музей-институт Геноцида армян, ознакомился к материалами, представленными на выставке "По следам армянских гимназий: сертификаты образованной нации" 

Как сообщили «Арменпресс»в отделе по связям с общественностью аппарата премьер-министра РА, на выставке представлена некогда процветающая деятельность около 2000 армянских школ в Западной Армении, Киликии и армянонаселенных районах Османской империи, прерванная Геноцидом армян.

На шестнадцати двуязычной (армянский и английский) временной выставке представлено около тридцати оригинальных аттестатов, фотографий, учебников и других школьных принадлежностей.

Никол Пашинян возложил венок к памятнику в Цицернакаберде, возложил цветы к вечному огню в память о жертвах Геноцида армян.


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