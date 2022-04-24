Призываем стороны воздерживаться от враждебной риторики: посол США о нагорно- карабахском конфликте
11:07, 24 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Соединенные Штаты привержены содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы, дружественного партнера Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам в Цицернакабердском мемориале заявила посол США в Армении Линн Трейси.
По ее словам, в последние месяцы госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно разговаривал по телефону с лидерами Армении и Азербайджана, призывая к деэскалации ситуации. «Мы выступили с заявлением 25 марта, касающимся передвижения азербайджанских войск и дестабилизации обстановки. Призываем стороны воздерживаться от угрожающей, враждебной риторики, которая не способствует процессу", - сказала она, добавив, что переговоры будут сложными, поскольку конфликт сложный, он развивался на протяжении многих лет.
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