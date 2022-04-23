Армянская Ассамблея Америки подтверждает твердую поддержку Армении и готовность США помочь Арцаху

В письме в Комитет по ассигнованиям и иностранным делам Палаты представителей США от 22 апреля Армянская Ассамблея Америки (Armenian Assembly of America)вновь заявила о своей твердой поддержке пакета гуманитарной помощи, которым предлагается выделить Арцаху 50 миллионов долларов, Армении - 100 миллионов долларов,а также прекращениевоенной помощи Азербайджану.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянская Ассамблея Америки (Armenian Assembly of America).

Согласно источнику, Ассамблея ясно дала понять, что «глубоко обеспокоена угрозой нового геноцида, а также продолжающимся гуманитарным кризисом, вызванным войной», заявив при этом, что «Соединенные Штаты могут и должны сделать больше для защиты населения Арцах».

Директор по связям с Конгрессом Мариам Халоян отметила важность "упорного желания и опыта ликвидации армян Арцаха" и напомнила, что "в начале прошлого месяца в середине суровой зимы Азербайджан намеренно прекратил газоснабжение столицы Арцаха Степанакерта, оставив людей без источника тепла».

В письме Армянская Ассамблея Америки призвала Конгресс и американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ «поддерживать основополагающие принципы демократии, право на самоопределение и универсальные права человека народа Арцаха», отметив, что «Соединенные Штаты не могут делать противоречивые заявления о демократии и поддерживать диктаторов Реджепа Тайипа Эрдогана и Алиева в вопросе прав человека».

Ассамблея также призвала США прекратить военную помощь Азербайджану.

Армянская ассамблея Америки, основанная в 1972 году, является крупнейшей общенациональной организацией в Вашингтоне, которая способствует пониманию и осведомленности общественности об армянских проблемах. Конгресс является беспартийной, освобожденной от налогов организацией.