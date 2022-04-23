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Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен

Британцы отказываются от домашних животных из-за роста цен

Граждане Великобритании стали чаще отказываться от содержания домашних питомцев на фоне повышений стоимости жизни.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Мы обеспокоены тем, что видим рост числа отказов от питомцев, поскольку рост стоимости жизни создает нагрузку на финансы людей.Также мы видим рост числа домашних животных, которых лечат домашними средствами, чтобы сократить расходы, вместо того, чтобы отвозить к ветеринару", - заявил телеканалу пресс-секретарь Королевского общества предотвращения жестокого обращения с животными (RSPCA) Рейчел Фрост.

По данным телеканала, приюты для собак переполнены в стране.


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