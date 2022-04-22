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Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша

Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша

Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.


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