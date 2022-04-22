Президент РФ Владимир Путин примет генсека ООН Антониу Гутерреша, который 26 апреля прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Во вторник, 26 апреля, в Москву для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым прибудет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он также будет принят президентом России Владимиром Путиным", - сообщил представитель Кремля.