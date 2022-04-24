Турция продолжает отрицать факт геноцида, но мы этого никогда не забудем: Адам Шифф

ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Адам Шифф, сопредседатель комиссии Конгресса США по армянским вопросам, обещает всегда поддерживать армянскую общину - не только чтить память жертв геноцида, но и требовать мира для Арцаха и армянского народа. Об этом он сказал в эксклюзивном видеообращении, переданном «Арменпресс».

«107 лет назад Османская империя осуществила планомерный план по истреблению армянского народа, что стало первым геноцидом ХХ века. Геноцид армян унес жизни 1,5 миллиона армянских мужчин, женщин и детей. Несмотря на многочисленные доказательства этих массовых убийств, Турция продолжает отрицать факт геноцида. Они хотят, чтобы мир забыл, но мы не забудем. Мы никогда не забудем.

Для десятков тысяч моих избирателей признание Геноцида стало результатом борьбы на протяжении всей жизни. Это было очень лично для меня! Я был в контакте с пережившими геноцид, они приветствовали меня в своих домах, я слышал истории об убийствах их родителей, братьев и сестер, разрушении их домов и семей. Я мог видеть, как они снова испытывают ту же боль, когда слезы катятся по их лицам.

Уже 20 лет я представляю резолюции о признании Геноцида армян. В 2019 году впервые в истории Палата представителей и Сенат практически единогласно приняли эту резолюцию, подтвердив факт Геноцида армян.

А в прошлом году президент Джо Байден нарушил позор нашей страны, которая десятилетиями молчала, став первым действующим президентом, признавшим Геноцид армян. Эти исторические краеугольные события стали возможными благодаря вам, а также сильной и стойкой армянской диаспоре.

Помня о жертвах Геноцида армян, мы также чтим память жертв недавно развязанного насилия против армянского народа. Тех, кто погиб в Арцахе, тысячи тех, кто был вынужден покинуть свои дома из-за азербайджанского и турецкого насилия, а также тех, кто остался в плену, тех, кто до сих пор живет в страхе перед новым нападением.

Я всегда буду рядом с армянской общиной, чтобы почтить память жертв Геноцида, так же, как я всегда буду поддерживать армянскую общину в требовании мира для Арцаха и армянского народа. Я продолжу нашу борьбу за безопасное и безоговорочное освобождение оставшихся армянских военнопленных».