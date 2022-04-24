Признание Геноцида армян сделает Турцию более достойной и сильной: член испанского парламента
ЕРЕВАН, 24 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Член нижней палаты испанского парламента конгрессмен Джон Ихарриту считает, что причиной того, что его страна до сих пор официально не признала Геноцид армян, является давление, оказываемое Турцией в этом вопросе. Об этом депутат сказал в эксклюзивном интервью «Арменпресс», выразив надежду, что в ближайшее время ситуация изменится.
- В этом году исполняется 107 лет со дня Геноцида армян. Более 30 стран официально признали Геноцид армян, однако Испании среди них нет. Какова причина?
- Прежде всего, я хотел бы отметить, что в Испании есть ряд парламентов, таких как Парламент Басков или Парламент Каталонии, которые уже признали Геноцид армян. К сожалению, испанский Конгресс до сих пор не признал Геноцид. Во-вторых, я надеюсь, что скоро это может измениться: испанский парламент признает первый геноцид ХХ века.
Я считаю, что причиной непризнания геноцида Испанией и рядом других стран является давление со стороны Турции. Однако, если факты исторически очевидны, невозможно, чтобы это не признавалось по названию - геноцид.
- Спустя более века после геноцида Турция продолжает политику отрицания. Как бы вы оценили поведение Анкары в уходе от исторической правды?
- Я считаю, что факты отрицания и исторического релятивизма, связанные с Геноцидом армян, очень несправедливы, оскорбительны для армянского народа, для других этнических меньшинств, подвергшихся геноциду, таких как ассирийцы или понтийские греки. Но в то же время все это не выгодно и турецкому обществу.
- Начался процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. Как вы думаете, возможен ли процесс, если одна из сторон откажется принять историческую правду и признать геноцид, совершенный ее предками?
- Едва ли. Я знаю Турцию, я жил в Турции в течение короткого периода моей жизни. Это замечательная страна, но я думаю, что признание исторических фактов об армянах поможет наладить отношения с Арменией и в то же время будет подтверждением исторической справедливости.
Думаю, Турции следует последовать примеру Германии, чтобы учесть драматические события собственной истории. Это не ослабит Турцию, наоборот, сделает Турцию более достойной и сильной.
- Безнаказанность поощряет виновных в совершении преступлений. Недавно мы стали свидетелями этого в Арцахе, где азербайджанские вооруженные силы пытали, истязали и убивали безоружных армянских военнопленных и мирных жителей. Вам не кажется, что все это не находит должного отклика у международного сообщества?
- Военные преступления, совершенные режимом Алиева и его союзниками в Арцахе, очевидны. Я сам был свидетелем того, что произошло. Виновные в этих действиях должны предстать перед международным судом. Я считаю, что лучший способ предотвратить подобные события – это признание Арцаха международным сообществом как явный случай резолюции «Разделение во имя спасения». Это предотвратит новые преступления, позволит армянам Арцаха жить в мире на своих исторических землях, улучшит отношения с другими странами и народами Южного Кавказа.
Наконец, в этот День памяти жертв Геноцида армян я хотел бы выразить свою солидарность и поддержку армянскому народу.
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