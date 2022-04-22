Страховой фонд военнослужащих запускает благотворительную акцию «В память»
13:40, 22 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 22 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 апреля Страховой фонд военнослужащих проводит благотворительную акцию «В память». На пресс-конференции в пресс-зале «Арменпресс» специалист по связям с общественностью Страхового фонда военнослужащих Ани Арутюнян отметила, что желающие могут сделать пожертвование в фонд, отдав дань уважения памяти погибших, тем самым поддерживая солдаты и их семьи.
«При совершении пожертвования можно указать имя человека, члену семьи которого вы делаете пожертвование. Фонд автоматически отправит на адрес электронной почты жертвователя сертификат, который подтвердит пожертвование", - сказала Ани Арутюнян.
Сделать пожертвование можно, посетив сайт 1000plus.am, выбрав тип пожертвования «В память» в разделе «Пожертвование», заполнив на главной странице данные для совершения пожертвования. Кампания стартовала, она будет открыта до конца апреля.
Говоря о предстоящих программах, Ани Арутюнян сообщила, что «Страховой фонд военнослужащих» впервые в этом году примет участие в мероприятии «Ереванские дни вина», которое пройдет 3-5 июня. В фонде будут павильоны, будет представлена история фонда и проделанная работа. Молодые люди-бенефициары фонда также примут участие, представляя свои ручные работы.
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