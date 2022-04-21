Американский город Саутфилд объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян
16:05, 21 Апрель, 2022
ЕРЕВАН, 21 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Город Саутфилд, штат Мичиган, объявил 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армян. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Армянский национальный комитет штата Мичиган, решение подписала мэр Вики Барнетт.
Армянский национальный комитет поблагодарил городской совет за присоединение к армянской общине в связи со 107-й годовщиной Геноцида армян 1915 года.
«Серия геноцидов будет продолжаться, если мы не привлечем виновных к ответственности», — добавил Армянский национальный комитет Мичигана.
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