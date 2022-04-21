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Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек

Число жертв тропического шторма на Филиппинах выросло до 224 человек

Число жертв тропического шторма "Агатон" ("Меги"), обрушившегося на Филиппины 10-12 апреля, возросло до 224, более 2 миллионов человек пострадали от стихии, следует из отчета Национального совета Филиппин по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий, передает Арменпресс

Ранее совет сообщал о 175 жертвах.

Согласно отчету совета, 2 081 011 человек пострадали в результате тропического шторма, стихия вынудила более 175 тысяч человек покинуть свои дома. При этом 76 населенных пунктов испытывают перебои с электроснабжением.


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