Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Нижний Новгород

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 апреля прибыл в Нижний Новгород.

Как сообщает корр. Арменпресс, премьер-министра в Нижнем Новгороде встретили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Законодательного совета Нижегородской области Евгений Люлин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Запланировано посещение премьер-министром завода компании «Газ», где премьер-министр в сопровождении президента компании Вадима Сорокина совершит экскурсию. Затем премьер-министр посетит Нижегородский Кремль, воздаст дань уважения у мемориала «Вечный огонь», а также осмотрит Государственный художественный музей Кремля.

Никол Пашинян также проведет беседу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Премьер-министр также посетит Армянскую церковь Святого Спасителя, где встретится с представителями армянской общины.