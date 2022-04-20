Армянский стартап «Podcastle» претендует на «Интернет-Оскар»

ЕРЕВАН, 20 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Армянская компания «Podcastle» номинирована на престижную премию Webby Awards сразу в трех номинациях. В мире информационных технологий он считается «Оскаром Интернета».



В беседе с «Арменпресс» операционный директор компании Арсен Амбарцумян отметил, что они конкурируют с такими компаниями, как мировые гиганты Adobe и Canva.





«Podcastle», основанный 1,5 года назад, уже насчитывает 200 000 пользователей в Армении и по всему миру. «Podcastle» помогает создателям не только сделать чистую запись, но и завершить процесс установки без дополнительного программного обеспечения. Система также может получать звук из текста только на английском языке.



«Мы увидели, что у людей есть проблема стать ведущими подкастов. Что они должны были сделать - им пришлось бы покупать довольно дорогие микрофоны, им нужно было пройти курсы редактирования звука, им нужна была платформа для загрузки того, что они получили, и, наконец, найти место для трансляции. Это длинный цикл, которого люди избегают. И у нас есть платформа, которую не нужно скачивать. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на нашей веб-платформе и, изучив используемые нами инструменты машинного обучения, легко получить то, что они хотят», — сказал Амбарцумян.



Пользователи могут использовать инструменты на платформе бесплатно, но с некоторыми ограничениями. В случае оплаты 12 долларов в месяц платформа предоставит свои инструменты без ограничений.



Амбарцумян рассказал, что вначале в команде было 4 человека, сейчас в команде 40 сотрудников. По его словам, этому во многом способствовали полученные ими инвестиции.



«Первые инвестиции мы получили в 2020 году. В такой ситуации было сложно привлечь инвестиции. Инвесторы искали в интернете «Армению», увидели, что у нас война, и решили не вкладываться. Тем не менее, с трудом нам удалось собрать 2 миллиона долларов, что помогло нам вырастить команду. После этого у нас была вторая инвестиция в размере 7 миллионов долларов", - сказал Амбарцумян.



Основатель «Podcastle» Артавазд Ерицян рассказал, что вместе с соучредителем и генеральным директором Krisp Давидом Багдасаряном и соучредителем Krisp Артаваздом Минасяном они создали венчурный фонд BigStory VC, понимая, что их опыт и поддержка могут быть более полезными, если их правильно организовать.





По словам последнего, основная цель Фонда — помочь многим практическим стартапам не только деньгами, но и полученными знаниями. Они решили, что много вкладывать не будут и будут вкладываться в стартапы, которые, по их мнению, смогут оказать более эффективную поддержку как своими связями, так и некоторыми ресурсами.



«Общий фонд составляет 10 млн драмов, которые мы планируем инвестировать в 25 армянских стартапов. Мы уже инвестировали в два стартапа. Мы следим также за тем, чтобы потребительский рынок данной компании был глобальным, чтобы у них были большие устремления, чтобы у основателей был опыт и понимание того, что они делают. Мы пользуемся продуктом и ожидаем, что он будет уникальным», — сказал Ерицян.



Касаясь церемонии награждения, Арсен Амбарцумян отметил, что на Webby Awards «Podcastle» был представлен в номинациях «Лучшее программное обеспечение для креативного производства», «Лучшее применение искусственного интеллекта – машинное обучение» и «Лучший интерфейс (внешний дизайн)». Лучшие из 14 000 компаний будут выбраны в два тура: в первом голосуют интернет-пользователи, во втором – жюри из 2 000 профессионалов.





«Представьте себе армянского актера, получившего «Оскар». В случае с «Интернет-Оскаром» логика та же. Мы принесем огромное признание нашей маленькой стране. Мы разместили ссылки на нашем сайте на странице «Facebook». Люди могут войти и зарегистрироваться на сайте Webby за 15-20 секунд, они могут найти там наше имя и проголосовать», — сказал он.



Результаты церемонии награждения будут объявлены через несколько недель.



Карине Тертерян