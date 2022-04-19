Никол Пашинян прибыл с двухдневным официальным визитом в Россию
11:42, 19 Апрель, 2022
МОСКВА, 18 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян прибыл в Российскую Федерацию с двухдневным официальным визитом. В аэропорту Премьер-министра РА встретили заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, начальник Управления государственного протокола МИД России Игорь Богдаш.
Как сообщает корреспондент «Арменпресс», в рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития армяно-российских стратегически-союзнических отношений. Будет сделана ссылка на выполнение трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 20 ноября 2021 года.
20 апреля Никол Пашинян также встретится с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Также запланирован визит премьер-министра в Нижний Новгород.
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