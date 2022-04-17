Время в Ереване: 11:07:36,   17 Апрель

Президент РА Хачатурян направил поздравительное послание по случаю праздника Воскресения Христова

Президент РА Хачатурян направил поздравительное послание по случаю праздника Воскресения Христова

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание по случаю праздника Воскресения Христова.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в послании говорится:

«Сегодня наш народ и наша Церковь с большим воодушевлением и торжеством отмечают один из самых любимых и светлых праздников,  чудесное  Воскресение Христа — Святую Пасху.

Армянский народ, первым в мире провозгласивший христианство в качестве государственной религии, словно повторил судьбу Христа. Возродившись после Геноцида, мы достойно прошли сквозь тернистый путь бурного ХХ века, восстановили свою независимость и уверенно смотрим в будущее

Святая Пасха — традиционно семейный праздник, и я от всего сердца желаю всем армянским семьям, вашим очагам крепкого здоровья, мирной и благополучной жизни, солидарности и всех благ.

Пусть этот праздничный день весеннего пробуждения подарит нашим соотечественникам, всему разбросанному по всему миру армянству благоденствие, оптимизм, долгих солнечных лет, а также неисчерпаемую мудрость и непоколебимую решимость в преодолении существующих трудностей и вызовов, желаю всем нам новых достижений в священном деле благоустройства родной страны.

И сегодня, как и веками, мы с любовью, надеждой и верой повторяем эту благую весть — Христос воскрес из мертвых!

Благословенно Воскресение Христа!»


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]