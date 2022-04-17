Премьер-министр Пашинян почтил память Карена Демирчяна

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна 17 апреля посетил Пантеон имени Комитаса и почтил память Национального героя Армении, государственного и политического деятеля Карена Демирчяна.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного деятеля.