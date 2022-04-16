Патрульная полиция должна поднять качество работы на новый уровень: дан старт работе Патрульной службы Ширакской области

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении начальника полиции Ваге Казаряна посетил Кумайрийское отделение полиции Гюмри, где принял участие в мероприятии по случаю запуска подразделения Патрульной службы Ширакской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в мероприятии также приняли участие вице-премьер Амбарцум Матевосян, министр обороны Сурен Папикян, директор СНБ Армен Абазян, министр юстиции Карен Андреасян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, председатель Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян, омбудсмен Кристине Григорян, председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян, руководитель делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, Чрезвычайный и Полномочный посол США Линн Трейси и другие.

Премьер-министр Пашинян поздравил сотрудников полиции с профессиональным праздником и отметил:

“Уважаемые сотрудники полиции,

Уважаемый начальник полиции,

Уважаемые члены правительства,

Представители исполнительной власти,

Депутаты Национального Собрания,

Уважаемые аккредитованные в Армении иностранные дипломаты,

Уважаемые коллеги,

Поздравляю всех нас с Днем полиции Республики Армения. Хочу выразить удовлетворение тем, что День полиции 2022 года мы отмечаем с таким нововведением, когда Патрульная полиция начинает свою работу в Ширакской и Лорийской областях. Это новое и свежее дыхание для полиции Республики Армения, которое должно поднять качество нашей работы на новый уровень.

Но я также хочу подчеркнуть, что когда мы постоянно подчеркиваем привлечение новых, свежих сил в полицейскую систему, это не означает, что мы недооцениваем работу, которые до сих пор осуществляла полиция Республики Армения. Патрульная полиция, думаю, является очень хорошим примером, когда опытные полицейские силы консолидируются, объединяются с новыми людьми, которые никогда раньше не служили в полиции. Таким образом закладывается основа для новых отношений, которые подобают тому демократическому уровню, на котором сегодня находится Республика Армения.

Я хотел бы подчеркнуть, что наша цель и видение состоит в том, что гражданин Республики Армения должен уважать полицейского, потому что уважать полицию означает уважать закон. Полицейский Республики Армения должен уважать гражданина, потому что уважать гражданина означает уважать право. И эта совокупность уважения права и закона и есть правопорядок, верховенство закона, равенство всех перед законом и формирование правового государства. И я хочу, чтобы мы не недооценивали эту реформу, которая сейчас происходит.

В первую очередь хочу поблагодарить тех сотрудников Патрульной полиции, которые начали свою службу в столице в июле 2021 года, и за это время они заслужили безоговорочное уважение граждан. И еще хочу поблагодарить, условно говоря, старых сотрудников полиции, которые передали и передают Патрульной полиции свой опыт и свои знания.

Хочу поблагодарить всех наших партнеров, которые вносят свой вклад в эти важнейшие, краеугольные реформы, особенно руководство полиции Республики Армения и министерства юстиции Республики Армения, вице-премьеров, сотрудников аппарата премьер-министра, наших международных партнеров, и особенно подчеркнуть помощь Европейского союза и США.

Хочу выразить особую благодарность представителям гражданского общества, которые играют свою роль и прилагают все усилия, чтобы мы постепенно довели эти реформы до совершенства, потому что, скажем прямо, не все шло гладко с самого первого этапа, но особенно в условиях этих трудностей очень важно, чтобы мы зафиксировали нашу волю двигаться вперед, нашу способность двигаться вперед, нашу решимость проводить реформы.

Уважаемые присутствующие,

Сегодня мы отмечаем День полиции Республики Армения запуском Патрульной службы в Ширакской и Лорийской областях. День праздничный, и День полиции мы отмечаем сегодня очень ярко. И на этом фоне я особенно хочу, чтобы мы вспомнили и воздали дань уважения всем сотрудникам полиции, погибшим в ходе 44-дневной войны, погибшим в ходе Первой карабахской войны, погибшим в ходе защиты Родины и сохранения правопорядка, Также хочу напомнить, что, по сути, первые подразделения Вооруженных сил Республики Армения были сформированы из полицейских частей, на базе которых позже была сформирована Армянская армия. И поэтому предлагаю минутой молчания почтить память всех наших мучеников, особенно сотрудников полиции”.

После минуты молчания премьер-министр обратился к сотрудникам Патрульной службы и сказал: “Сегодня вы впервые официально начинаете службу. Я хочу, чтобы в результате вашей службы и сотрудничества с другими подразделениями полиции гражданин Республики Армения, законопослушный гражданин чувствовал себя уверенно, в безопасности, а имеющий проблемы с законом гражданин знал, что его нарушение не останется без ответа. И это не прихоть, а необходимое действие для защиты и сохранения прав и свобод общества.

Еще раз поздравляю всех нас с Днем полиции и желаю удачи Патрульной службе Ширакской области”.

Затем премьер-министр вручил государственные награды группе сотрудников полиции по случаю их профессионального праздника. После церемонии награждения премьер-министру Николу Пашиняну представили технические возможности и оснащение патрульных машин.

Премьер-министр также посетил новый центр оперативного управления Ширакской области, ознакомился с проводимыми работами и техническим оснащением.