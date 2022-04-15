Соединенные Штаты готовы помочь установлению мира между Арменией и Азербайджаном: Госдепартамент США

Соединенные Штаты Америки поощряют дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и готовы помочь в установлении долгосрочного и всеобъемлющего мира. Как передает корреспондент «Арменпресс», об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, отвечая на вопрос одного из журналистов.

«Мы по-прежнему привержены делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего на Южном Кавказе. Как вы знаете из посланий госсекретаря Блинкена, мы приветствуем встречу премьер-министра Армении Пашиняна и президента Азербайджана Алиева в Брюсселе 6 апреля, включая положительный прогресс в подготовке мирных переговоров и создании двусторонней комиссии по делимитации. Как подчеркнул госсекретарь в ходе телефонного разговора с двумя лидерами, состоявшемся за день до этого, мы поощряем дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты вместе с единомышленниками готовы участвовать в переговорах в двустороннем формате и с коллегами-единомышленниками, в том числе и в роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного и всеобъемлющего мира», - сказал представитель Госдепа.

12 апреля посольство США в Армении, отвечая на вопрос о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, дало «Арменпресс» такой же комментарий.