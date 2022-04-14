Министр экономики Армении провел встречу с министром сельского хозяйства РФ

В рамках рабочего визита в РФ министр экономики Республики Армения Ваан Керобян и замминистра Нарек Терян 12 апреля встретились с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

В качестве примера результата совместной работы был приведен рост товарооборота агропродовольственной продукции, который осуществляется как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках Евразийского экономического союза. Товарооборот агропродовольственных товаров Республики Армения и Российской Федерации в 2020 году составил 753,8 млн долларов США, а в 2021 году – 903,1 млн долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом примерно на 19,8%. Экспорт из Республики Армения в Российскую Федерацию в 2020 году составил 428,4 млн долларов США, а в 2021 году – 534,3 млн долларов США, что примерно на 24,7% больше, чем в предыдущем году.

На встрече были обсуждены перспективы развития отношений в сфере агропромышленности, стороны подчеркнули, что сотрудничество в этой области имеет значительный потенциал для развития.

Собеседники коснулись организации деловых визитов сельхозпроизводителей.

Ваан Керобян и Дмитрий Патрушев отметили, что организация прямого диалога в сфере агропромышленного комплекса в настоящее время имеет особое значение, так как способствует поддержанию продовольственной безопасности обеих стран.

В завершение встречи собеседники подчеркнули большие возможности для дальнейшего развития сотрудничества, отметив, что встреча станет дополнительным импульсом для развития двусторонних отношений.