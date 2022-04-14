Облигации Ucom: первые корпоративные облигации в сфере телекоммуникаций Армении

Компания «Ucom» впервые выпустила облигации в 2019 году. Эта статья представляет, чем облигация отличается от банковского вклада и в чем ее преимущество.

Прежде всего, это документы, напоминающие квитанции, доступные каждому. Например, если компания хочет инвестировать в проект и решает выпустить облигации, покупатель фактически становится спонсором проекта.

Эта процедура очень похожа на транзакцию банковского вклада, но в более гибком варианте. В чем преимущество облигаций, спросите вы? Если сравнивать с банковским вкладом, то облигации можно продать в любой момент, тогда как банковский вклад предполагает определенный срок, в течение которого сумма не может быть изъята из банка. В случае продажи облигаций накопленные ранее процентные ставки не равны нулю. Кроме того, процентная ставка по облигациям выше, чем по банковскому депозиту. Например, в 2019 году средняя процентная ставка по долларовым депозитам в банках составляла 4,5%, а по облигациям Ucom - 7,5%, в то же время можно было инвестировать драмовые депозиты в среднем под 9,55% по сравнению с 11% Ucom облигаций.

«Три года назад было принято решение о выпуске облигаций для диверсификации финансовых потоков Ucom, в результате чего, в частности, мы модернизировали нашу фиксированную сеть и выиграли награду мирового лидера Ookla «Самая быстрая фиксированная сеть 2021 в Армении» в интернет-тестировании и анализе.

«Мы благодарны всем людям, которые доверились нам и приобрели наши облигации», - сказал Ара Хачатрян, генеральный директор Ucom.

В 2019 году объем выпущенных компанией «Ucom» облигаций составил 5 млн долларов США с годовой доходностью 7,5% и 250 млн драмов с годовым доходом 11%.