Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах выведет Францию из командования НАТО

Кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах она намерена вывести Францию из объединенного военного командования НАТО.

"Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО", - сказала Ле Пен в среду на пресс-конференции в Париже. "Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, заявила она.

"Франция должна вернуться к статусу в альянсе, который у нее был с 1966 по 2009 годы", - считает кандидат в президенты Франции.

Ле Пен заявила, что в случае своего избрания намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО осуществить стратегическое сближение с Россией.

"Когда военные действия закончатся, я предложу провести стратегическое сближение между НАТО и Россией", - сказала Ле Пен. Она добавила, что ключевыми принципами ее внешней политики будут "независимость, равноудаленность и постоянство".

Ле Пен в случае победы на выборах обещает продолжать поставки оборонительного оружия Украине и поддержку в вопросах разведки.