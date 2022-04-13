В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получило 43,7% взрослого населения: Анаит Аванесян

В Армении полную вакцинацию от COVID-19 получило 43,7% взрослого населения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян при представлении доклада о ходе выполнения программы правительства на 2021 год.

Первым компонентом вакцинировано 49,5% взрослого населения, 43,7% получили полную вакцинацию», - сказала Аванесян.

Она напомнила, что с 5 мая процесс вакцинации начал проводиться и в общественных местах, в мобильных пунктах вакцинации, в общинах проводятся выездные, мобильные кампании вакцинации. Прививки делаются и в местах проживания лиц с ограниченной подвижностью.