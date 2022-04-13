Шаги, направленные против вероятной широкомасштабной войны, премьер-министр считает недостаточными

Упущения 44-дневной войны полностью не изучены.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в Национальном собрании заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Гражданский договор» Овика Азаряна, изучены ли на должном уровне упущения и ошибки, допущенные во время войны, и готовятся ли на необходимом уровне к возможной широкомасштабной войне.

«Конечно, мы их не изучали полностью», - сказал премьер.

По словам Пашиняна, когда произошла ненасильственная бархатная народная революция 2018 года, подход их политической команды был следующим: не назначать на должности в армии из своей политической команды.

«Министр был членом бывшего правительства, ранее был первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, во время революции министром (Давид Тоноян - ред.). Мы не назначали никого из нашей политической команды в Министерство обороны, в армию, потому что думали, что армия - это другая семья, и мы не должны слишком сильно вмешиваться в эту семью, понимая, что есть опасности, в любой момент может произойти эскалация. Мы не делали этого сознательно», - сказал премьер-министр.

Он заявил, что через несколько дней после 44-дневной войны узнал, что в армии была проблема с касками и доспехами.

«Мы заплатили 100 миллионов долларов, мы купили оружие, неужели трудно было бы достать каску или бронежилет? Все это системные язвы, и я думаю, что мы должны идти до конца и выяснять, почему это произошло», - сказал премьер-министр.

Пашинян заявил, что действия, предпринимаемые для противодействия возможным масштабным демонстрациям, не считает достаточными.

«Наша армия находится на самом сложном этапе, потому что этап трансформации всегда самый сложный. То, что мы должны сделать, те реформы, которые мы должны осуществить, это очень сложный путь, но мы также должны понимать, что у нас есть определенные объективные ограничения, мы должны сделать все, чтобы эти ограничения преодолеть. Именно по этой причине я принял решение, что министр обороны должен быть представителем политической команды, и теперь, оглядываясь назад, сожалею, что не принял это решение раньше. Но и не уверен, что это нужно было делать изначально», - сказал премьер-министр.