Премьер-министр коснулся сроков делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что крайне сложно отметить, как долго продлится процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, однако, по словам главы правительства, учитывая особый статус и актуальность вопроса, он должен быть реализован как можно скорее. Как передает «Арменпресс», премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе своего выступления в Национальном собрании сказал, что процесс должен быть начат, и это вопрос не одного, двух дней или месяцев».

«Эо очевидно, потому что есть много нюансов, которые нужно уточнить. Я уже сказал, что мы понимаем, что Азербайджан пытается поддерживать состояние военной напряженности вдоль границы, чтобы предъявить скрытые или явные территориальные претензии к Армении в процессе демаркации. Я думаю, что наша позиция воспринята международным сообществом, и мы должны двигаться вперед, защищая интересы нашей страны и ее границы», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что, например, демаркация между Арменией и Грузией, Азербайджаном и Грузией до сих пор не закончилась, хотя она была начата в 1996-1997 годах.

«Думаю, в данном случае, с учетом особого статуса и срочности, обе стороны заинтересованы в том, чтобы сделать это как можно скорее. То есть он должен длиться не 20 лет, а насколько возможно меньше. Именно поэтому мы считаем, что привлечение международных экспертов, которые уже имеют опыт демаркации и делимитации в своих странах, уже сталкивались со многими проблемами при ее реализации, преодолели эти проблемы, может помочь нам иметь готовые решения. Скажу, что есть много интересных пособий, например, по методологиям делимитации и демаркации границ в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но дать конкретную оценку по срокам крайне сложно. К концу апреля, мы точно знаем, что комиссия будет сформирована, комиссия ответит на оставшиеся вопросы», - заключил Пашинян.