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Сын Генриха Мхитаряна "забил гол" на римском Олимпийском стадионе

Сын Генриха Мхитаряна "забил гол" на римском Олимпийском стадионе

Сын бывшего капитана сборной Армении по футболу Генриха Мхитаряна после окончания последней игры «Ромы» был с отцом на поле и забил гол.

Как передает «Арменпресс», после очередного матча Серии А с командой «Салернитана», прошедшем на римском Олимпийском стадионе, в котором Генрих Мхитарян стал автором голевой передачи, сын армянского футболиста Гамлет Мхитарян вышел с отцом на поле, погонял мяч и стал «автором гола».


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