Президент Хачатурян встретился с председателем Союза промышленников и предпринимателей Армении

Президент Ваагн Хачатурян сегодня встретился с председателем Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсеном Казаряном и заместителем председателя Союза Нерсесом Караманукяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о процессах экономического развития Армении, текущих экономических проблемах и перспективах на будущее.

Арсен Казарян представил президенту текущие и запланированные программы по осуществлению экономических реформ в стране и различные существующие проблемы.