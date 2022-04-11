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Президент Хачатурян встретился с председателем Союза промышленников и предпринимателей Армении

Президент Хачатурян встретился с председателем Союза промышленников и предпринимателей Армении

Президент Ваагн Хачатурян сегодня встретился с председателем Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсеном Казаряном и заместителем председателя Союза Нерсесом Караманукяном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о процессах экономического развития Армении, текущих экономических проблемах и перспективах на будущее.

Арсен Казарян представил президенту текущие и запланированные программы по осуществлению экономических реформ в стране и различные существующие проблемы.


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