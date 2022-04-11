Подкаст-100 идей: программа, предлагаемая молодым специалистом, поможет быстро выводить с рынка опасные лекарства

С ростом новых видов заболеваний в мире, растет и оборот на рынке лекарств, в результате чего контролировать их полностью становится намного сложнее.

Идею внедрения электронной системы контроля в сферу обращения лекарств и модернизации управления представил в «Арменпресс-подкаст» соавтор этого проекта, участник конкурса «100 идей для Армении» фармаколог Мгер Минасян.

Мгер Минасян начал работать над проектом модернизации управления по внедрению электронной системы в системе контроля и отзыва лекарств, когда начал проводить исследования для выявления проблем в данной сфере.

«Прежде всего, хочу сказать, что отзыв лекарств является составной частью системы обеспечения качества, цель которого - вывод некачественных лекарств из обращения. Я проводил исследования в разных направлениях, в результате которых обнаружил ряд проблем. Допустим, стало известно, что, по какой-то причине, в одной организации есть ряд проблем, что препараты на рынке имеют несоответствие качества. И в этом случае организация должна вывести препарат с рынка, что требует некоторого времени. Этот процесс достаточно рискованный, потому что, возможно, этот препарат вреден для здоровья человека, и в случае промедления могут быть плохие последствия», - представил специалист.

Предлагаемая им идея касается управления всем этим процессом через электронную систему. Организация тратит много времени на оформление всех документов, обращается в соответствующие органы для получения поручения, которое является довольно дорогостоящим и трудоемким, но с помощью этой системы весь процесс ускоряется. Создается такая система, в которой оборот всех этих документов осуществляется параллельно и очень быстро.

«Если для документирования всего этого требовалось 10 человек, то теперь система автоматически все это поймет и быстро реализует», - сказал Мгер Минасян.

Специалист добавил, что предварительные исследования проекта, сбор проблем и планирование работ уже проведены, сейчас работают над программным обеспечением.

Конкурс «100 идей для Армении» - молодежная программа, организованная Министерством образования и науки с целью вызвать заинтересованность молодых людей, занимающихся наукой и предложений инновационных идей. Конкурс насчитывает более 20 номинаций, которые включают в себя разные направления. В 2021 году приказом министра было внесено изменение в порядок проведения конкурса, согласно которому в рамках государственных средств, предусмотренных программой, размер премии был установлен по 500 000 драмов в пяти номинациях.

Гаянэ Габоян