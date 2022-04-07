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В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе правительства Армении, Никол Пашинян коснулся сложившейся вследствие недавних действий азербайджанских подразделений ситуации в Арцахе и гуманитарных проблем.

Были обсуждены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года, а также в ходе трехсторонней встречи в Брюсселе 14 декабря.

По итогам встречи достигнута договоренность о формировании до конца апреля в соответствии с достигнутой в Сочи 26 ноября 2021 года договоренности двусторонней комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая также будет уполномочена заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы.

Премьер-министр Армении и президент Азербайджана поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.


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