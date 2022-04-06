Никол Пашинян направил председателю и премьер-министру Китайской Народной Республики поздравительные послания

Премьер-министр РА Никол Пашинян по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой направил председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета КНР Ли Кэцяну поздравительные послания.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, в послании, направленном Си Цзиньпину, говорится:

«Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой!

Армяно-китайские дружественные отношения имеют богатую историю и отличаются взаимным доверием и большим уважением. Именно на этом, богатом традициями, фундаменте зиждется наше межгосударственное сотрудничество, которое на протяжении последних тридцати лет непрерывно шло по пути здорового и стабильного развития. Между Арменией и Китаем поддерживается политический диалог высокого уровня, укрепляется сотрудничество по международным и региональным вопросам, в том числе и на многосторонних площадках.

За эти три десятилетия наши страны добились значительных результатов в сотрудничестве в сферах торговли, экономики, развития, безопасности, культуры, образования, науки и в других, укрепили дружбу между армянским и китайским народами, углубили взаимопонимание и признание. Правительство Армении придает большое значение армяно-китайским отношениям, рассматривая развитие многостороннего взаимодействия с Китайской Народной Республикой в числе приоритетов своей внешней политики.

Хотел бы выразить нашу признательность за содействие, оказанное правительством Китая развитию Армении за эти годы, которое способствовало решению важных для широких слоев армянского народа проблем. В ряду последних эпизодов - помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

Отмечая 30-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой, выражаю свою готовность вместе с Вами приложить все усилия для достижения новых успехов в армяно-китайских отношениях, направленных на будущее.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу Китая -благополучия и мира!»

В послании Никола Пашиняна, направленном Ли Кэцяну говорится:

«Ваше Превосходительство!

От всего сердца поздравляю Вас с 30-летним юбилеем установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой!

Армяно-китайские традиционные дружественные отношения уходят в глубину веков, имея прочную основу взаимного доверия и уважения. Три десятилетия назад установление межгосударственных отношений позволило нашим странам и народам открыть новую эру, развивать и укреплять взаимодействие в самых разных сферах, регистрируя значительные достижения.

Армения высоко ценит политический диалог между нашими странами и придает большое значение дальнейшему всестороннему, стабильному и последовательному развитию и расширению партнерства с Китаем как в двустороннем формате, так и в многостороннем.

Одним из важных компонентов армяно-китайских отношений является экономическое сотрудничество, которое мы стремимся по возможности расширить, включая новые перспективные программы, представляющие взаимный интерес. В этом плане мы придаем большое значение участию Армении в инициативе «Один пояс и один путь», которая создает новые возможности развития в регионе.

Китай был рядом с Арменией в течение всех этих лет, осуществляя программы безвозмездной помощи правительства. Одним из последних примеров взаимной поддержки и сотрудничества наших стран является общая борьба с пандемией COVID-19.

В связи с этим знаменательным юбилеем хотел бы выразить свою готовность вместе с Вами приложить усилия, чтобы во благо наших стран и народов вывести армяно-китайские отношения на новый уровень.

Желаю Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу Китая - прочного благополучия и мира!».