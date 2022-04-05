Пилоты российской военной базы, дислоцированной в Армении, провели учения на вертолетах МИ-8 МВТ и Ка-52
15:08, 5 Апрель, 2022
Пилоты российской военной базы, дислоцированной в Армении, провели на вертолетах МИ-8 МВТ и Ка-52 («Аллигатор») тренировочные полеты в высокогорной местности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.
Пилоты в дневное и в ночное время отработали ряд сложных задач.
Военно-инженерный состав базы провел учения по техническому обслуживанию вертолетов в рамках подготовки к учебно-тренировочным полетам.
В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 130 военнослужащих, было переброшено около 50 единиц боевой техники.
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