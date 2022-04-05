Пилоты российской военной базы, дислоцированной в Армении, провели учения на вертолетах МИ-8 МВТ и Ка-52

Пилоты российской военной базы, дислоцированной в Армении, провели на вертолетах МИ-8 МВТ и Ка-52 («Аллигатор») тренировочные полеты в высокогорной местности. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ.

Пилоты в дневное и в ночное время отработали ряд сложных задач.

Военно-инженерный состав базы провел учения по техническому обслуживанию вертолетов в рамках подготовки к учебно-тренировочным полетам.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие более 130 военнослужащих, было переброшено около 50 единиц боевой техники.