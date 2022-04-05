Во Франции заявили, что Париж придает важное значение поддержанию диалога с Путиным

Франция придает важное значение поддержанию диалога с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RFE.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, намерен ли Макрон продолжать телефонные переговоры с Путиным. "Дискуссии с президентом Путиным очень важны", - сказал он. "Эмманюэль Макрон поддерживает этот переговорный канал в том числе по просьбе украинского президента Владимира Зеленского", - отметил Бон.

По словам госсекретаря, "эти дискуссии не направлены против Украины, они ведутся с целью мирного урегулирования конфликта". "Необходимо использовать каждый шанс", - считает он. Одновременно, как отметил Бон, в отношении России Франция "придерживается политики санкций, демонстрируя твердость позиции".

Макрон посещал Москву 7 февраля для переговоров с российским коллегой. На следующий день французский лидер побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. За последние недели он провел девять продолжительных телефонных разговоров с российским лидером.

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран ввели санкции против российских физических и юридических лиц.