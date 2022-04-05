Программы энергоэффективной модернизации в Армении: действительность, влияния и перспективы

В 2017 году Фондом зеленого климата для программы по сокращению выбросов парниковых газов в Армении посредством модернизации энергоэффективности зданий был утвержден грант в размере 20 миллионов долларов США. Позже, в 2020 году, был сделан шаг исторического значения, правительство Армении утвердило программу энергоэффективной модернизации зданий как направление, подлежащее включению в рамки государственных субвенционных программ. Согласно этой программе роль правительства Армении в качестве приоритетного партнера является огромным преимуществом для всех бенефициаров общественных и жилых зданий. Она улучшает условия жизни обычных людей и создает возможность для реализации большего количества совместных программ в будущем.

ПРООН и КРОУ совместно с правительством РА стремятся создать изменения в сфере энергоэффективности Армении, в сфере, где предстоит проделать очень объемную работу для обеспечения максимальной выгоды от результатов этих изменений, что и надлежащим образом должно быть представлено общественности. Обычные потребители должны понимать краткосрочные и долгосрочные преимущества энергоэффективной конверсии в своих общинах. Только в этом случае произойдет реальное изменение, которое откроет двери для зеленой Армении, окажет положительное влияние на глобальное изменение климата и может гарантировать улучшенный качественный уровень жизни общества.

Как программа влияет на проблему изменения климата?

Непосредственное влияние программы выражается в снижении выбросов парниковых газов и других загрязнителей в результате сжигания для отопления ископаемого топлива. Это эквивалентно выбросам CO2 в результате использования энергии около 630 000 домохозяйств в год. Или объему CO2, поглощаемому ежегодно примерно 6 500 000 акрами леса в Соединенных Штатах.

В такой стране с холодной зимой, как Армения, где температура может опускаться до 20-30 градусов ниже нуля, такие выбросы неудивительны, так как большинство жилых домов при полном отсутствии большинства энергоэффективных решений отапливаются за счет индивидуальных газовых котлов. Мы считаем, что предотвращение глобального изменения климата является нашей обязанностью, мы стремимся снизить риски изменения климата от дома к дому в Армении и его последствия. Однако мы осознаем реальность, мы знаем, что невозможно модернизировать все существующие в Армении здания. Отсюда косвенное воздействие нашей программы, которая призвана служить образцом: распространять культуру энергоэффективности всеми возможными способами - через информационные видеоролики, публикации, платформы социальных сетей. Мы должны суметь показать, какие изменения привнесут в их жизнь энергоэффективные решения, и постепенно повысить интерес к собственному инвестированию в такие решения.

Какая дополнительная стоимость создается для экономики Армении?

Масштабное расширение инвестиций в энергоэффективные решения является одной из основных целей этого проекта. Мы хотим поощрять частных инвесторов Армении к активному участию в этой сфере. Наша программа постепенно создаст спрос на такие решения на местном рынке, следовательно, предложение возникнет и для удовлетворения растущего местного спроса. Рано или поздно это будет способствовать развитию существующей рабочей силы, созданию постоянных «зеленых» рабочих мест вместо временных, привлечению иностранных инвестиций, повышению потенциала страны в этой области и, в конечном счете, ускорению нашего реагирования на изменение климата.

За последние два года мы наблюдаем обнадеживающие признаки роста интереса со стороны местных сообществ, особенно после завершения реконструкции более семидесяти жилых домов. По мере реализации проекта все больше людей будут стремиться к участию в движении за эффективность использования в Армении зеленой энергии.

Кроме того, нельзя недооценивать роль энергоэффективных решений в контексте необходимости удовлетворения растущего спроса на энергию в Армении. Энергосбережение будет способствовать развитию национальной экономики Армении, так как поможет направлять государственные инвестиции в разные сферы.

Улучшение жилищных условий населения Армении

Для не обеспеченного населения Армении оплата коммунальных услуг, особенно в холодную зиму за газ, а в жаркие летние дни за электричество, всегда была большой проблемой. Некоторые домохозяйствам придется прилагать усилия для обслуживания своих систем отопления или охлаждения. Помимо воздействия на климат и экономику, по нашим оценкам, эта программа принесет пользу более чем 200 000 жителям Армении.

Для жителей сельской местности будут созданы лучшие жилищные условия за счет снижения платы за коммунальные услуги. Чем больше люди смогут экономить на коммунальных услугах, тем больше денег они смогут потратить на внутреннем рынке, чтобы сделать свою жизнь более благополучной. Изучив районы, выбранные проектом, мы обнаружили, что наиболее уязвимыми домохозяйствами были домохозяйства, возглавляемые женщинами, на долю которых приходилось от 15% до 30% от общего числа бенефициаров. Программа поддержит этих женщин в обеспечении более благополучной жизни их семей. Другими словами. У нас будут более теплые жилые дома, более низкие ежемесячные расходы на коммунальные услуги, улучшенные условия жизни не обеспеченных слоев армянского общества.

Искоренение энергетической нищеты

Многие семьи в сельской местности Армении живут в плохих экономических условиях. Несмотря на наличие в стране энергетических решений, таких как газ и электричество, они не имеют возможности постоянно пользоваться этими услугами из-за высокой стоимости коммунальных услуг. Одна из целей нашей программы - внедрить в эти домохозяйства устойчивые решения для разумного снижения коммунальных платежей за счет термомодернизации жилых домов. Энергоэффективные здания потребляют меньше энергоресурсов и обеспечивают лучшие условия жизни. Наши усилия уже привели к значительным улучшениям с точки зрения экономии средств в зданиях, которые мы уже модернизировали.

В результате проведенной нами энергоэффективной модернизации в ряде жилых массивов общее энергопотребление снижено с 2,4 до 4,2 раза, что привело к сокращению выбросов парниковых газов, затрат на отопление и охлаждение на 20-60%. При этом рыночная стоимость квартир в модернизированных домах увеличилась на 10-15%.

Достижение энергетической независимости

Хотя проект не приведет к полной энергетической независимости страны, тем не менее, он будет способствовать частичной энергетической независимости сообществ. Этот шаг только начало, потому что мы знаем, что в Армении невозможно модернизировать все существующие здания, мы не можем внедрить энергоэффективные решения внутри каждой квартиры, наш долгосрочный план, как было сказано выше, заключается в распространении культуры энергоэффективности по всей стране. Мы хотим, чтобы местные сообщества брали на себя ответственность, самостоятельно участвовали в движении за энергоэффективность, находили решения для достижения энергетической независимости.

Практические шаги на пути к энергоэффективной Армении

Проект фокусируется на существующих общественных и жилых зданиях, особенно на старых зданиях, построенных в 60-х и 80-х годах, которые не имеют никаких мер по повышению энергоэффективности. Планы полной или частичной тепловой модернизации были согласованы в соответствии с улучшенными стандартами строительства, введенными в нескольких зданиях. Заменены лестничные окна и двери, построены тамбуры, полностью утеплены кровля и наружные стены, приняты элементарные меры пожарной безопасности, установлены современные светодиодные системы освещения.

ПРООН предоставила материалы для контроля качества, предметы снабжения и строительные работы. Мы еще работаем над завершением к концу 2022 года энергоэффективной модернизации 110 зданий в 14 населенных пунктах.

Уникальность проекта и ее требования

В мире существует множество проектов энергоэффективности, но уникальность этого проекта заключается в том, что ему удалось обеспечить участие правительства Республики Армения в программе модернизации зданий в качестве основного софинансирующего партнера для лучшего будущего Армении и ее народа.

Участие правительства в этом проекте в качестве основного партнера по софинансированию стало значительным шагом в международном сотрудничестве с правительством Армении в области изменения климата. Однако ФЗК, ПРООН и правительство Армении не имеют возможности самостоятельно финансировать полную модернизацию многих зданий. Потребность во внешних финансовых партнерах необходима для того, чтобы программа двигалась в правильном направлении. Только так мы сможем получить модель устойчивого развития в результате нашей работы по фиксации результатов трансформации энергоэффективности в Армении.

Роль международного сообщества в поддержке проекта очень значительна, она играет решающую роль в диверсификации финансовых ресурсов, необходимых для продолжения проекта. Мы должны быть в состоянии обеспечить постоянный приток средств для устойчивого развития нашего проекта, поскольку мы не хотим ограничивать наши достижения 110 зданиями, и необходимы дополнительные усилия для дальнейшего повышения осведомленности об энергоэффективности.

Мы хотим распространять культуру энергоэффективности для достижения масштабной энергоэффективной модернизации зданий․ Даже в случае другой схемы финансирования мы будем стремиться сохранить этот прогресс, работая с местными и международными сообществами, чтобы обеспечить устойчивость достигнутого партнерства.

Заключение

Принимая во внимание все обстоятельства и нынешнюю ситуацию, потребность в энергоэффективной модернизации в Армении является жизненно важной, носит все возрастающий характер. Она не только будет способствовать повышению уровня жизни армянского народа, но и примет активное участие в международных усилиях по решению вопросов глобального изменения климата в сфере строительства. Мы прошли большой путь в нашей работе, но многое предстоит сделать в будущем для обеспечения устойчивости нашей программы, долговечности ее результатов в долгосрочной перспективе, что требует поддержки всех заинтересованных сторон на международном уровне.

Правительство Армении было динамичным и открытым для сотрудничества в этом направлении, что само по себе является большим шагом на пути к энергоэффективности в стране, к возможности, которую нельзя упускать. Мы должны воспользоваться этой возможностью, приложить все усилия для того, чтобы проект продолжал двигаться к Зеленой Армении.