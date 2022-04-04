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Состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 125-летию Егише Чаренца

Состоялась церемония гашения почтовой марки, посвященной 125-летию Егише Чаренца

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян в Концертном зале имени Арама Хачатуряна принял участие в церемонии гашения марки на тему “Великие армяне: 125-летие Егише Чаренца”.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, на марке номиналом 400 драмов изображен великий армянский поэт Егише Чаренц (1897-1937) на фоне своих рукописей. На марке также имеется надпись “125-летие” на армянском и английском языках.

Церемонию гашения провели Араик Арутюнян, исполняющий обязанности высокотехнологической промышленности Давид Саакян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Араик Хзмалян, генеральный директор “Айпост” Айк Карапетян, директор Дома-музея Егише Чаренца Жанна Манукян и президент Армянской ассоциации филателистов Овик Мусаелян.


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