В ЕС считают необходимым продолжать контакты с Россией

Евросоюз считает необходимым продолжать дипломатические контакты с Россией и не комментирует возможное содержание новых санкций. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы считаем президента России причиной проблемы. Поэтому, чтобы решить проблему, необходимо продолжать контакты с ним. ЕС считает необходимым сохранять контакты для дипломатии открытыми настолько долго, насколько возможно", - сказал он. Он подтвердил, что ЕС при этом намерен ускорить работу над новыми санкциями против РФ, но отказался комментировать их возможное содержание.