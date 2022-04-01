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Судебная система Армении признана самой независимой среди стран Восточного партнерства

Судебная система Армении признана самой независимой среди стран Восточного партнерства

Опубликован индекс общей оценки стран-членов Восточного партнерства на 2020-2021 годы. В числе прочих вопросов он включает и оценку независимости судебной власти.

Как передает «Арменпресс», согласно опубликованным результатам, Армения лидирует среди шести стран: Молдовы, Грузии, Украины, Беларуси и Азербайджана.


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