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Лукашенко и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины и белорусско-российские отношения

Лукашенко и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины и белорусско-российские отношения

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в пятницу по телефону ситуацию вокруг Украины, а также вопросы развития отношений между Минском и Москвой, передает Арменпресс.

"Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины", - сообщило агентство БелТА. По его данным, в ходе беседы лидеры затронули и иные вопросы взаимодействия.

Президенты также поздравили друг друга с наступающим праздником - Днем единения народов Белоруссии и России.

Лукашенко анонсировал данную беседу, выступая ранее в пятницу на церемонии вручения премии Союзного государства в области науки и техники. Белорусский лидер отметил, что вручение премии является новой традицией, о которой он планировал рассказать российскому президенту.

 


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