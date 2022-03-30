В Госдуме РФ осудили объявление депутата Делягина в розыск Азербайджаном

В Госдуме РФ отреагируют на объявление депутата от "Справедливой России – За правду" Михаила Делягина в розыск Азербайджаном. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил первый замглавы комитета по международным делам Алексей Чепа (СРЗП), также он назвал действия прокуратуры страны нервными и ошибочными.

Генпрокуратура Азербайджана ранее сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Делягина за призывы к уничтожению энергетической инфраструктуры и нефтяной промышленности республики, было также принято решение о его объявлении в международный розыск по линии Интерпола.

"Это нервное, ошибочное действие. Мы прореагируем на такие заявления, попытаемся сейчас предпринять определенные шаги, чтобы успокоить наших коллег. Думаю, такое отношение к критике у наших азербайджанских партнеров", - сказал Чепа.

"Думаю, надо поспокойней немножко. И Делягину как-то повыдержаннее быть и как-то взвешивать немножко слова. Я понимаю, что сейчас нервная ситуация и было обострение конфликта карабахского, но нам надо выдержаннее быть", - сказал он.