Гуманитарный терроризм, осуществляемый Азербайджаном, удостоился осуждения международного сообщества: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах считает политизацию гуманитарных вопросов недопустимой и аморальной. Любая такая попытка является вызовом всему цивилизованному миру. Об этом говорится в сообщении министерства. МИД Арцаха сообщая, что 28 марта возобновилась подача газа в Республику Арцах - по единственному газопроводу из Армении в Арцах, напоминает, что в текущем месяце Азербайджан дважды на долгое время прерывал поступление природного газа в Арцах, создавая тем гуманитарную кризисную ситуацию.

«Гуманитарный терроризм, осуществляемый Азербайджаном, удостоился резкого осуждения международного сообщества, были озвучены многочисленные призывы к восстановлению газоснабжения, проведены соответствующие политические и дипломатические шаги.

Велика также роль российской миротворческой миссии.

Мы признательны всем тем странам и международным организациям, политическим и общественным деятелям, которые, оставаясь верными принципам международного гуманитарного права и нормам морали, дали адекватную оценку действиям Азербайджана и приложили усилия для ликвидации этой гуманитарной катастрофы.

Политизация гуманитарных проблем недопустима и безнравственна, любая подобная попытка является вызовом всему цивилизованному миру», - как сообщает «Арменпресс», отмечают в МИД Арцаха.