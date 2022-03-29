Федерация гимнастики прекратила сотрудничество с Натальей Ротенберг
Наталья Ротенберг уже не вице-президент Федерации гимнастики Армении. Федерация прекращает с ней свое сотрудничество.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация гимнастики Армении.
Бывшая спортсменка, балерина Наталья Ротенберг была назначена вице-президентом федерации по художественной гимнастике в феврале текущего года.
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