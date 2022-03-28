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Глава МИД Армении на встрече с послом РФ подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск 

Глава МИД Армении на встрече с послом РФ подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 28 марта принял посла России в Армении Сергея Копыркина.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи Арарат Мирзоян и Сергей Копыркин обсудили ситуацию, сложившуюся вследствие вторжения 24 марта азербайджанских ВС на территорию села Парух в зоне ответственности миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе.

Министр Мирзоян отметил важность оценки соответствующих российских ведомств по поводу вторжения ВС Азербайджана. 

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость реализации  российским миротворческим контингентом конкретных мер по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил.


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