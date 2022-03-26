Призыв Степанакерта —предотвратить агрессию Азербайджана и деарменизацию Арцаха. Мирнаяакция
14:34, 26 Март, 2022
На площади Возрождения в Степанакерте 26 марта состоялся мирный митинг с требованием решения проблемы обеспечения безопасности народа Арцаха.
Как передает корреспондент Арменпресс в Арцахе, организаторы призвали международное сообщество и структуры предотвратить новый геноцид со стороны Азербайджана и изгнание армян из Арцаха.
Участники собрания одновременно призвали признать Республику Арцах —во имя спасения и безопасности.
Собрание организовано инициативой "Женщины Арцаха —во имя будущего Арцаха".
Фото Лусине Шадян
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