В результате преступных действий Азербайджана 14 военнослужащих получили ранения: омбудсмен Арцаха

Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян в Степанакертском военном госпитале ознакомился с состоянием здоровья военнослужащих, получивших ранения в результате действий Азербайджана 25 марта.

«По уточненным на данный момент сведениям, 14 лиц получили ранения различной степени. Состояние 10 лиц оценивается врачами как легкое, 1 - средней тяжести, 1- тяжелое, 2 - крайне тяжелое.

В ходе личных бесед с ранеными выяснилось, что почти все ранения были получены в результате применения ВС Азербайджана ударных беспилотных летательных аппаратов», - как сообщает Арменпресс, написал Степанян на своей странице в Facebook.

Омбудсмен Арцаха отметил, что подобные действия против военнослужащих в условиях режима прекращения огня тоже должны рассматриваться как преступления и грубые нарушениями международного гуманитарного права, тем более что из частных бесед с ранеными стало ясно, что некоторые из них были преднамеренно обстреляны из дронов в то время, когда они пытались оказать первую помощь своим раненым друзьям.

«Из этого делаем вывод, что азербайджанская сторона, имея возможность беспрепятственно наблюдать за действиями военнослужащих с помощью БПЛА, нанесла удар в момент, когда военными проводилась гуманитарная операция.

В условиях систематических этнических чисток и геноцидальных действий, проводимых военно-политическим руководством Азербайджана, силы обороны Арцаха бесспорно осуществляют закрепленную в международных документах самооборону для обеспечения права на жизнь и существование народа Арцаха», - заключил Степанян.